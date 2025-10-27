Tekirdağ Polisi gürültü kirliliğine geçit vermedi: Abart egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri, abart egzozlu araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü , Trafik Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri uygulamada çevreye rahatsızlık veren araçları tek tek durdurdu. Egzoz sistemi üzerinde yapılan kontrollerde, yönetmeliklere aykırı şekilde modifiye edilen ve yüksek ses çıkaran Motorlara işlem yapıldı. Denetimlerde çok sayıda sürücüye "abart egzoz" ve "modifiye araç kullanımı" nedeniyle idari para cezası uygulanırken, bazı araçlar trafikten men edildi.

Yetkililer, kentte özellikle genç sürücüler arasında yaygınlaşan abart egzoz kullanımına karşı denetimlerin gece gündüz demeden süreceğini belirtti. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamaların, kentin farklı noktalarında da devam edeceği öğrenildi. Ayrıca polis ekipleri sürücüleri araç üzerinde yapılan uygunsuz teknik değişikliklerin hem trafik güvenliğini hem de çevreyi olumsuz etkilediği konusunda uyardı.