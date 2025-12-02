Tekirdağ polisi uyuşturucu ticaretine bir darbe daha indirdi

Tekirdağ'da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalar sonucu 1 kişi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde H.Ç. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Gerekli çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, H.Ç.’nin Büyükyoncalı Mahallesi’ndeki ikametine narkotik madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, satışa hazır 27 adet alüminyum folyoya sarılı toplam 73,2 gram marihuana, satışa hazır 1 poşet içerisinde 5 gram marihuana, 1 hassas terazi, 2 paket sarma kağıdı, 8 bin Türk Lirası nakit para, 1 adet cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan H.Ç. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yapmak iddiasıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.