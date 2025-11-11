Tekirdağ sahiline vuran gizemli deniz canlısı: Kimisi fok kimisi yunus dedi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy sahilinde kıyıya vuran ve çürümeye başlayan deniz canlısı bulundu.

Marmara Denizi’nden Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiinde kıyıya vuran ve çürümeye başlayan deniz canlısı, vatandaşların merak konusu oldu. Kıyıya vuran deniz canlısını gören vatandaşlar, ilk anda ne olduğunu anlayamadı. Kimi vatandaşlar canlının yunus balığı olduğunu öne sürerken, kimileri de fok balığı olabileceğini düşündü. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, çürümeye yüz tutan deniz canlısını bulunduğu yerden aldı.