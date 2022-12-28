Tekirdağ seracılığında hedef İstanbul pazarı

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından başlatılan seracılık projesindeki asıl hedefin İstanbul pazarı olduğu belirtildi.

Süleymanpaşa Belediyesinin; dezavantajlı vatandaşların seracılık konusunda eğitilmesi, proje dahilinde yapılan seraların işletmelerinin kendilerine verilmesiyle istihdamlarının sağlanması ve istihdam kaynaklı sosyo-ekonomik sorunlarının giderilmesi hedefiyle başlattığı projedeki sera alanında ekilen kıvırcık, maydanoz ve dereotu bitkileri filizlenmeye başladı. Gazetecilere, şehrin hemen arkasındaki kırsal bölgede sera alanını gezdiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentte sera kültürünün gelişmesinin yanı sıra, serada üretilen ürünler için alım garantisi verdiklerini dile getirdi. Projeyi büyütmeyi amaçladıklarını dile getiren Başkan Yüksel, "Bin dönümlük sera alanı oluşturabilirsek buradaki ürünleri hemen İstanbul’a, Trakya’ya pazarlayabiliriz" dedi.

Seracılıkta hedef İstanbul pazarı

Başkan Yüksel, "Burası sera alanımız, burada 40 tane sera var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, öncellikle şehit ailelerinin, sonra dar gelirli ailelerinin müracaatlarını açtık. Kurslarını tamamlayıp başarılı olan her aileye verdiğimiz sera alan. Şu gördüğünüz sera, kıvırcık, maydanoz, dereotu ve diğer kışlık bitkilerin dikildiği alan. Bu alanda ‘Ben çalışarak evime ekmek götürmek istiyorum, bir şeyler öğrenmek istiyorum, mümkünse bana yardımcı olun’ diyen ailelere bir pilot çalışma yaptık. Eğer başarılı olabilirsek, biz bu projeyi yaklaşık 300-400-500 dönüm alanlar halinde büyütmek istiyoruz. Şu anda çok başarılı gidiyor. Vatandaşlarımız bu gördüğünüz kıvırcıkları kendileri ekti. Sulamalarını ve diğer işlemlerini biz yaptık. Burada üretilen ürünleri biz alım garantili yetiştiriyoruz. Buradaki ürünlerin hepsinin alınacağı garantisi de olduğu için çok rahat ilerliyoruz. Vatandaşımız üretecek, ürettikten sonra da biz satın alacağız. Bunlar diyelim ki Şubat 15’te hasat edilecek. Biz hemen arkasından salatalık ve kabak ekmeye başlayacağız. Onları da toplayarak biz satın alacağız. Biz 3 yıl boyunca bu vatandaşlarımıza seracılığı öğreteceğiz. Süleymanpaşa’da bin dönümlük sera alanı oluşturabilirsek, buradaki ürünleri hemen İstanbul’a, Trakya’ya pazarlayabiliriz” diye konuştu.