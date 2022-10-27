Tekirdağ Tarihi Valilik binası hizmet vermeye başladı: İlk misafir İstanbul valisi oldu

Yaklaşık 2 yıldır restorasyona giren Tekirdağ’ın Tarihi Valilik Binasındaki çalışmalar tamamlanırken, valilik birimleri tarihi binaya taşınmaya başladı. Tarihi valilik binasının ilk misafiri ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu. Yerlikaya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Yerlikaya Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı ardından Vali Yıldırım ve Vali Yerlikaya bir süre görüştü.

Akabinde Vali Yerlikaya ve Vali Yıldırım, bir süredir restorasyonda olan ve geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başlayan Tarihi Valilik Binası’ndaki birimleri gezdi.

Vali Yıldırım ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Vali Yerlikaya’ya teşekkür etti. Vali Yerlikaya’da restorasyonu sona eren Tarihi Valilik Binası’nın kente ve valilik için hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Yerlikaya’ya ziyaretleri sırasında İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu eşlik etti.

Vali Yerlikaya Tekirdağ’da Valilik yaptıktan sonra önce Gaziantep sonrasında ise İstanbul Valisi olmuştu.