Tekirdağ Valiliği: 'Uçmakdere'deki orman yangını kontrol altına alındı'

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi’nde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı, yangın çevresinde güvenlik önlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Uçmakdere Mahallesi’nde çıkan orman yangınına yangın söndürme uçakları, helikopterler, itfaiye araçları ve arazözlerle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede dozerlerle çevre kazılarak yangının yayılmasını önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, itfaiye araçlarının Uçmakdere Mahallesi çevresine konuşlandırıldığı ve bu sayede mahalledeki güvenliğin sağlandığı ifade edildi. Yangına canları pahasına müdahale eden görevlilere ve destek veren vatandaşlara teşekkür edildi.

Tekirdağ Valiliği, vatandaşlara resmi kurumlardan yapılacak açıklamaları dikkate almaları, yangın bölgesine yaklaşmamaları ve görevli ekiplerin uyarılarına uymaları çağrısında bulundu.