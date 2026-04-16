Tekirdağ Valiliği'nden, okul saldırısı paylaşımlarına karşı uyarı

Tekirdağ Valiliği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından sosyal medyada yayılan asılsız paylaşımlara karşı sanal devriye faaliyetlerinin artırıldığını ve yanıltıcı bilgi yayanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar sonrasında bazı sosyal medya platformlarında vatandaşları korku ve paniğe sevk edecek paylaşımların yapıldığının müşahede edildiği belirtildi. Bu kapsamda kolluk birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinin artırıldığı ifade edildi. Açıklamada, il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında halk arasında korku ve panik oluşturabilecek paylaşımlar yaptığı değerlendirilen ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı tespit edilen kullanıcıların kimliklerinin belirlenerek haklarında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Farklı okul isimleri kullanılarak toplumda korku ve panik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımların da dikkatle izlendiği belirtilen açıklamada, kamu düzenini bozmayı hedefleyen içerikleri yayan kişi ve hesapların güvenlik birimlerince anlık olarak tespit edildiği ve haklarında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, öğrencilerin güvenliğinin en öncelikli konu olduğu belirtilerek okullarda tüm tedbirlerin en üst seviyede uygulandığı ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğü ifade edildi. Vatandaşların ise resmi kurumların açıklamaları dışında hiçbir kaynağın yönlendirmelerine itibar etmemeleri ve asılsız paylaşımlardan uzak durmaları istendi.