Tekirdağ Valiliğinden İstanbul merkezli depreme ilişkin açıklama

Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerde hissedilen İstanbul merkezli depremler sonrası Tekirdağ Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Tekirdağ Valiliğinden İstanbul merkezli depreme ilişkin açıklama
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerde hissedilen İstanbul merkezli depremler sonrası Tekirdağ Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul’da meydana gelen deprem Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi.

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Valilik açıklamasında, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekiplerince saha taramaları yapılmaktadır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verildi.