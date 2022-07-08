Tekirdağ ve İzmir'de dev operasyon: 4 milyonluk tütün malzemesi ele geçirildi

Tekirdağ ve İzmir'de kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen dev operasyonda piyasa değeri olan 4 milyon tütün malzemesi ele geçirildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 08.07.2022 10:53
  • Güncelleme: 08.07.2022 13:01
Tekirdağ ve İzmir'de dev operasyon: 4 milyonluk tütün malzemesi ele geçirildi
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Tekirdağ ve İzmir’de kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen dev operasyonda piyasa değeri olan 4 milyon tütün malzemesi ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Ergene ilçeleri ve İzmir ilinde 19 ikamet ve 14 iş yeri olmak üzere toplam 33 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Dosya çerçevesinde yapılan arama faaliyetleri neticesinde; piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 2 milyon 579 bin adet bandrolsüz boş makaron, 800 bin 486 adet içi doldurulmuş makaron, 19 bin 450 adet sigara sarma kağıdı, 4 adet sigara dolum makinesi, 3 bin 813 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 140 bin 860 adet bandrollü boş makaron, 126 kilogram bandrollü paket tütün, 21 kilogram mükerrer bandrollü paket tütün, 16 adet manuel sigara dolum makinesi, 250 gram bandrolsüz nargile tütünü, 51 kilogram açık kıyılmış tütün, 17 adet elektronik sigara, 1 adet av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği ve 50 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili 6 adet sigara imalathanesi deşifre edilip 20 şahıs yakalanarak, şüpheliler hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivri'de buğday tarlası alev alev yandı

Silivri’de buğday tarlası alev alev yandı

Aşkın 'Kararlarınızda ciddi bir çelişki söz konusu'

Aşkın ‘Kararlarınızda ciddi bir çelişki söz konusu’

Yılmaz: 'İBB'nin yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum'

Yılmaz: 'İBB’nin yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum'

İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

Silivri'de silahlı kavga! 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri’de silahlı kavga! 4’ü ağır 10 yaralı

Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Silivri’de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ortaköy Fatih'e ağlıyor

Ortaköy Fatih’e ağlıyor

2
Silivri'de silahlı kavga! 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri’de silahlı kavga! 4’ü ağır 10 yaralı

3
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

4
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

5
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

6
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması

Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması

Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı

Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı

DAHA FAZLA
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi

Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi

Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı

Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı

5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı

5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı

Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular

Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular

Ümit Kalko basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ümit Kalko basın mensuplarıyla bir araya geldi