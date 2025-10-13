Tekirdağ Yetiştirme Yurdunda 11. Geleneksel Pilav Günü coşkusu

Tekirdağ Yetiştirme Yurdunda bu yıl 11’incisi düzenlenen Geleneksel Pilav Günü etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk Hanımefendi’nin yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, yetiştirme yurdunda büyüyen 80 yaşındaki Hüseyin Gülsen, Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesinde koruma altında bulunan çocuklar ve kurum personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir katılımcılara hitap ederek duygularını paylaştı.

Programda konuşan Vali Recep Soytürk, çocuklara seslenerek, "Bence çok çalışmalısınız, derslerinize herkesten çok çalışmalısınız. Dersi derste dinleyin, anlamadığınızı mutlaka sorun. Güzel üniversiteler kazanın, güzel meslekler edinin ve toplumumuzun geleceği olan yeni nesilleri en iyi şekilde yetiştirin. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında Tekirdağ Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğünde koruma altında bulunan çocuklar halk oyunları gösterileri sundu. Hürriyet Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar ise şiir ve müzik dinletileriyle programa renk kattı.

Etkinlik, pilav ikramının ardından sona erdi.