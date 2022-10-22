Tekirdağ yürek burkan görüntü: Arabanın çarptığı eşek ölüme terk edildi

Tekirdağ’da arabanın çarpması sonucu telef olan eşeğin saatlerdir yol kenarında ölüme terk edilmesi ve olay yerinden kaldırılmaması vatandaşın içini acıttı.

Çorlu Önerler Mahallesi ile Ergene Velimeşe Mahallesi bağlantı yolu üzerinde gece yarısı yola çıkan bir eşeğe araba çarptı. Yol kenarına savrularak yere yığılan hayvanın bir süre sonra telef olduğu öne sürüldü.

“İçim acıdı”

Gündüz saatlerinde yoldan geçerken eşeği görüp duran Halil Dağhan isimli bir vatandaş, “Bu hayvan bu civarda otluyordu, görüyordum. Muhtemelen yakın bir yerdeki sayadan gelmiş olabilir. Hayvanın cansız bedenini görünce içim acıdı” diye konuştu.

“Cansız bedeni bir an önce kaldırılmalı”

Yoldan geçen servis şoförü Deniz Gökçe de, “Ben devamlı bu yolu kullanıyorum. Hayvan yol kenarında yayılmış yatıyordu. Zavallı hayvana muhtemelen gece bir araba çarpmış. Telef olduğunu görünce çok üzüldüm. O da bir canlı sonuçta can taşıyor. Hayvanın kaldırılması için belediyeyi aradım ancak ulaşamadım. Yazık günah, vicdansızlık bu. Hayvanın ölüme terk edilmesi ve burada saatlerdir cansız bedeni durması da büyük ayıp. Lütfen yetkililer duruma müdahale etsin” diye konuştu.