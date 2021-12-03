2021 Yılı Teknik Destek Programı’nda ikinci dönem kazananları belli oldu

Trakya Kalkınma Ajansı, 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Eylül-Ekim döneminde gelen başvurular arasından destek almaya hak kazananları belirledi. Ajans uzmanlarından oluşan komisyonun yaptığı değerlendirme neticesinde 31 başvuru sahibinden 22’sinin teknik destekten yararlanması uygun görüldü.

Bu yılki Teknik Destek Programı kapsamında STK’lar ve kamu kurumları için ayrılan 800 bin TL’lik kaynağın bir bölümünü Eylül - Ekim dönemi başvurularına aktarmak üzere değerlendirme çalışmalarını tamamlayan Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ’dan gelen 5, Edirne’den gelen 9 ve Kırklareli’den gelen 6 projeyi başarılı buldu. İlk kez bu yıl uygulanan destek kapsamında imalat, turizm ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında karşılaştıkları sıkıntıların çözümüne dönük eğitim ve danışmanlık projelerine verilecek destekten de 2 firmanın yararlanması uygun bulundu.

Söz konusu 22 teknik destek talebinin büyük bölümünü kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, belediye ve üniversite gibi kurumlardan gelen mesleki gelişim eğitimleri ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları oluşturdu.

Trakya Kalkınma Ajansı, 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kasım-Aralık döneminde öngörülen 1 milyon 600 bin TL’lik kaynağın tüketildiği noktaya kadar başvuru kabul edecek.