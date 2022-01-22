32 binde 1 ihtimal gerçek oldu: 180 kişilik kurada abi kardeş eşleşti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bu yıl 12’ncisi düzenlenen geleneksel tavla turnuvasında çekilen 180 kişilik kurada 32 binde 1 ihtimal gerçek oldu. Kuraya katılan abi kardeş 180 kişi içerisinde birbirleriyle eşleşti.

Malkara ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da tavla turnuvası heyecanı devam ediyor. Bu sene özel bir kahvehanede 12’ncisi düzenlenen turnuvaya 180 kişi katılım sağladı. Tertip komitesi tarafından 180 kişi arasında çekilen kurada ilginç bir eşleşmede yaşandı. Kuraya katılan Mesut Keskin ve Erhan Keskin kardeşler çekilen 180 kişilik kura sonucunda birbirine rakip olarak eşleşmesi herkesi hayretler içerisinde bırakırken, 32 binde 1 ihtimal gerçekleşmiş oldu.

Bu maçın kazananı yok

Abi Mesut Keskin ise yaptığı açıklamada, “Malkara’mızda düzenlenmiş olan geleneksel tavla turnuvasına 8 defa katıldım. Bu yıl güzel bir tesadüf yaşadık. Kardeşim ile rakip olduk. Bu maçın kazanını ve yenileni de yok. Bizim için bu maç güzel bir hatıra olacak” dedi.

“Rakibim abim oldu”

Kardeş Erhan Keskin ise, “Malkara geleneksel turnuvasına bu yıl 3’ncü defa katılıyorum. 180 kişi içerisinde bu sene rakibim abim oldu. Abimin de dediği gibi bu maçın kazananı ve yenileni yok. Abi kardeş güzel bir maç yaptık. Önümüzdeki yıllarda da turnuvanın devam etmesini canı gönülden istiyorum” diye konuştu.

“İlk defa böyle güzel bir anıya şahitlik ettik”

Turnuvayı düzenleyen tertip komitesi başkan yardımcısı Onur Akıncı, “Bu sene tavla turnuvamızın 12’ncisini düzenledik. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz kura çekiminde ilk defa böyle güzel bir anıya şahitlik ettik. Abi kardeş turnuvamızda eşleştiler. Önümüzdeki yıllarda da turnuvamız devam edecektir” şeklinde konuştu.

Maçın sonunda ise Abi Mesut Keskin kardeşi Erhan Keskin’i 2-0’lık skorla yenerek ilk turun galibi oldu.