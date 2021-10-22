425 avcı denetlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğünce sorumluluk alanı illerde toplamda 425 avcı denetlenirken, 12 avcıya idari işlem yapıldı.

425 avcı denetlendi
banner3909
banner4336

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğünce sorumluluk alanı illerde toplamda 425 avcı denetlenirken, 12 avcıya idari işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğü Av Koruma ve Kollama ekipleri sorumluluk alanı illerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Av koruma ekiplerince ekim ayında, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da 425 avcı denetlendi. 12 avcıya idari işlem yapıldı. Yasa dışı avcılıkta kullanılan 9 teyp ve 3 tüfeğe el konuldu.

Av Koruma ve Kollama ekiplerince av kontrollerinin 7/24 devam edeceği vurgusu yapıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
5. Beykoz Kanlıca Yoğurt Festivali’nde lezzet...
5. Beykoz Kanlıca Yoğurt Festivali’nde lezzet...
  1. İstanbul

banner4390

banner4323

banner3841