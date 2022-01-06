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Asılsız ihbara ceza

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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde asılsız ihbarlarda bulunan kişiye işlem yapıldı.

Asılsız ihbara ceza
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde asılsız ihbarlarda bulunan kişiye işlem yapıldı.

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Olay, gece saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 14. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, acil numaralarını arayarak asılsız kavga ihbarı veren ve acil hattını gereksiz yere meşgul tuttuğu tespit edilen Ö.P. adlı şüpheliye tutanak tutuldu. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen şüpheliye idari işlem uygulandı.

Öte yandan, telafisi mümkün olmayan bir işin sorumluluğunu taşıyan ve görev bilinciyle acil yardım hizmeti veren personelin bu tür aramalarla yıpratılmasının, iş verimini düşürdüğü gibi zaman ve kaynak israfına da sebep olduğuna dikkat çekildi.

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