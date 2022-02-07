Atölyeler üretiyor, belediye tasarruf ediyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde belediyenin ihtiyaç duyduğu ekipmanları kendi imkânları ile üretmeye devam ediyor. Son olarak köklere zarar vermeden ağaç ve fidanları topraktan sökmeye yarayan araç üretilerek kullanıma hazır hale getirildi.

Yeni ekipman, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından oluşturulan fidanlıkta yetiştirilen fidanlar başta olmak üzere belli boylara ulaşan ağaçların kökleri zarar görmeden yerlerinden sökülerek yeni yerlerine yerleştirilmelerine olanak sağlıyor.

Son rötuşları Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki atölyelerde, belediye personeli tarafından yapılarak son haline getirilen aracı yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, atölyede kendi imkânları ile ürettikleri ekipmanlar sayesinde milyonlarca liralık tasarruf elde ettiklerini ifade etti. Yüksel, “Belediye atölyelerimizde imal ettiğimiz araç ve ekipmanlara bir yenisini daha ekledik. Süleymanpaşa Belediyesi olarak kurduğumuz fidanlıkta yetiştireceğimiz fidanlar başta olmak üzere, belli bir boya ulaşan ağaçların köklerine zarar vermeden sökülmesini sağlayan aracı, kendi imkânlarımızla yaptık. Avrupa’nın birçok ülkesinde kullanılan araçlardan modelleyerek imal ettiğimiz fidan ve ağaç sökme makinemizin ilk testini gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta sahada kullanmaya başlayacağımız yeni aracımız hayırlı olsun” diye konuştu.