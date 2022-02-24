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Aynı yöne giden traktör ile ticari araç çarpıştı; 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan ticari araç ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, 1 kişide yaralandı.

Aynı yöne giden traktör ile ticari araç çarpıştı; 1 yaralı
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan ticari araç ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, 1 kişide yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan karayolu üzeri Haliç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 DZ 149 plakalı traktör sürücüsü H.C. önünde seyir halinde bulunan S.Y. idaresindeki 22 RC 856 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpma sonrasında ticari araç sürücüsü yaralandı.

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Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ticari araç sürücüsü S.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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