Başarılı öğretmen ve idarecilere başarı belgesi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonucuna göre belirlenen idareci ve öğretmenler için Başarı Belgesi takdim töreni düzenlendi.

2020-2021 eğitim öğretim yılında 8. sınıflarda LGS’ye kaynaklık eden 6 dersin test türünde de ilde ilk 10 okul arasında bulunan okulların öğretmenleri, girdiği dersin test türünde il ortalamasının altında kalmaksızın net ortalamasını, geçen yıla göre 1 ve üzeri artıran derslerin öğretmenleri, girdiği dersin test türünde il ortalamasının altında kalsın ya da kalmasın net ortalamasını geçen yıla göre 2 ve üzeri artıran derslerin öğretmenleri ve LGS’ye kaynaklık eden 6 dersin testlerinden en az üçünde bu kriterleri sağlayan okulların idarecilerinin başarı belgesi ile taltif edilmesinin ardından başarılı öğretmen ve idareciler için tören düzenlendi.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi salonunda Kaymakam Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tevfik Algan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, okul müdürleri, idareciler ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen program düzenlendi. Çorlu’da eğitim - öğretim veren kurumlar arasında yer alan okullardan Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu, Abdülhamit Han Ortaokulu ve Şahinler Ortaokulundan toplamda 36 öğretmen başarı belgesi almaya hak kazandı.

Tüm öğretmen ve idarecileri tebrik eden Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, “Okullarımızı, idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.