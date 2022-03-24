Başkan Yüksel, ABD yolundaki şampiyonları ağırladı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Vex Robotics Türkiye isimli yarışmada şampiyon olan Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi öğrencilerini misafir etti.

TFL Robotics #59001A isimli robotları ile yarışmaya katılan Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Robotik Takımı, önce finallere kalma başarısı gösterdi ardından finallerde gösterdiği performansla da birincilik elde etti. Amerika’da Vex Robotics Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazanan gençleri Sahil Hizmet Binasında ağırlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürü Muhsin Şen’in de eşlik ettiği ziyarette öğrencilere Amerika’daki yarışmada başarılar dileyen Yüksel, geleceğin yapay zekâ ve robot teknolojilerinde olduğunu hatırlattı. Yüksel, gençlere böyle imkânlar sağladıkları için Okul Müdürü Şen’e de teşekkür etti.

“Bizi gururlandıran gençlerimizi tebrik ediyorum”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Vex Robotics finallerinde Türkiye Şampiyonu olan Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi robotik takımı öğrencilerimizi belediyemizde ağırladık. Okul Müdürümüz Muhsin Şen ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette, elde ettikleri birincilikle ülkemizi ve şehrimizi Amerika’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazanan TFL Robotics #59001A şampiyonlarımızı tebrik ederek, başarılarının devamını diledik. Bu başarı bizlere Süleymanpaşa’nın gençlerine fırsat ve imkân verildiğinde neler başarabileceklerini bir kez daha kanıtlamıştır. Vex Robotics Türkiye finallerinde “TFL Robotics #59001A” ile Türkiye Şampiyonu olan Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi robotik takımı öğrencilerimizi can-ı gönülden kutluyorum” dedi.