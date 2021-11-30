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Başkan Yüksel esnafı ziyaret etti

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, Atlas Pasajı esnafını ziyaret etti. Esnafla fikir alışverişinde bulunan Yüksel, talep ve beklentileri değerlendirerek yakın dönemde hayata geçecek projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Yüksel esnafı ziyaret etti
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, Atlas Pasajı esnafını ziyaret etti. Esnafla fikir alışverişinde bulunan Yüksel, talep ve beklentileri değerlendirerek yakın dönemde hayata geçecek projeler hakkında bilgi verdi.

Vatandaşın ve özellikle salgın döneminde esnafın ihtiyaçlarını ve sorunlarını yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışını hayata geçirerek esnafla istişarelere devam ediyor. Yüksel, son olarak Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Atlas Pasajı içerisindeki esnafı ziyaret ederek Süleymanpaşa Belediyesinden beklenti ve talepleri dinledi. Esnafla fikir alışverişinde bulunan Başkan Yüksel, yakın gelecekte hayata geçirilecek olan proje ve yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulunurken, esnafla çay içerek sohbet etti.

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