Başkan Yüksel, oda seçimlerinde esnafın heyecanına ortak oldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, hafta sonu gerçekleşen üç esnaf odası genel kuruluna katılarak esnafların seçim heyecanına ortak oldu.

Tekirdağ Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf Odası genel kurul toplantısına katılan Yüksel, iki listenin yarıştığı genel kurulun esnafa ve Süleymanpaşa’ya hayırlı olması dileklerini paylaştı. Daha sonra Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Esnaf Odası ile Tekirdağ Kebapçılar, Köfteciler, Tatlıcılar ve Lokantacılar Esnaf Odası seçimlerinde esnafla bir araya gelen Başkan Yüksel, aynı temennileri dile getirerek esnafın genel kurul heyecanına ortak oldu.

“Esnaf odaları tarihin her döneminde önemli olmuştur”

Esnaf odalarının tarihin her döneminde toplamlar için önemli bir yeri olduğunu hatırlatan Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi olarak sivil toplumun etkili mekanizmalarından biri olan esnaf odalarının her zaman destekçisi olduklarını ifade ederek, demokrasi ruhunun yaşandığı oda seçimlerinin esnaf ve Süleymanpaşa için hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Yüksel, “Tekirdağ Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf Odası, Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Esnaf Odası ile Tekirdağ Kebapçılar, Köfteciler, Tatlıcılar ve Lokantacılar Odası’nın olağan genel kurul toplantılarına katılarak, oda üyeleriyle bir araya geldik. Oda üyesi sektör temsilcilerimizle bir araya geldiğimiz toplantılarda, her üç odamızın başkan ve başkan adaylarına başarılar dileyerek, genel kurullarının hayırlı olması temennisinde bulunduk. Yeni dönemde başarılı çalışmalar gerçekleştireceğini inandığımız yönetim kurullarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum” açıklamasında bulundu.