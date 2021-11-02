Başkan Yüksel’den aşı çağrısı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Kasım ayı meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşan kış mevsimi öncesi salgın tehdidinin kapıda olduğunu belirterek, korona virüs aşısı olmayan vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

Süleymanpaşa Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıda meclis gündeminde yer alan maddelerin yanı sıra ihtisas komisyonları kararları ve gündem harici evraklar görüşülerek karara bağlandı.

Meclis üyelerine aşı teşekkürü

Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuşmasında ağırlıklı olarak Covit-19 aşısına vurgu yaptı. Yüksel, yaklaşan kış mevsimi ile birlikte gribal salgınların artışa geçtiğini, bunun da korona virüs salgınının şiddetini arttırdığını ifade ederek, salgın şartlarının her geçen gün ağırlaştığını sözlerine ekledi.

Süleymanpaşa Belediye Meclisinin tüm üyelerinin aşı konusundaki hassasiyetine teşekkür eden Belediye Başkanı Yüksel, meclis üyelerinin tamamının aşılarını yaptırarak salgına karşı gerekli önlemleri yerine getirdiklerini belirtti. Yüksel, “Meclis üyelerimizin gösterdiği bu hassasiyeti Süleymanpaşa’da yaşayan birbirinden kıymetli 200 bin hemşehrimizin de göstereceğine inanarak, henüz aşı olmamış tüm vatandaşlarımızın kış gelmeden, ivedilikle aşılarını yaptırmalarını rica ediyorum” sözleriyle aşı çağrısını dile getirdi.

“Salgınla mücadele etmenin en etkin yolu aşı”

Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle yaşanan kapanma ve kısıtlamaların yeniden gündeme gelme riskinin bulunduğunun altını çizen Yüksel, “Geçtiğimiz yıl kapanmalar ve kısıtlamalar nedeniyle esnafımız çok zor bir dönem geçirmişti. Şehrimizdeki üç hastanenin pandemi servisleri dolduğu yetmez gibi Kapaklı’ya buradan hasta sevk etmek zorunda kalmıştık. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu yıl da aynı risk sürüyor. Geçen yılki gibi kapanmalar yaşanmaması, esnafımızın aynı sıkıntılara yeniden düşmemesi ve yeni can kayıplarımızın olmaması için elbirliği ile salgınla mücadelemizi sürdürmeliyiz. İki yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen gördük ki toplumsal bağışıklık hala gerçekleşmedi. Bu salgınla mücadele etmenin en etkin yolu aşı olarak görünüyor. Hayatımızı uzun süredir olumsuz etkileyen bu salgını bertaraf edebilmek ve salgın öncesi hayatımıza dönebilmek için maske, mesafe ve temizlik tedbirlerimizi aynen sürdürerek aşılarımızı da lütfen yaptıralım” dedi.