Belediye, 60 öğrenciyi misafir etti

Tekirdağ’da üniversite eğitimini sürdüren öğrenciler, Süleymanpaşa Belediyesi’nin misafiri oldu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şehrin tarihi, kültürel ve turistik potansiyelini tanıtmayı hedefleyen Süleymanpaşa Belediyesi, bu kapsamda Tekirdağ’da öğrenim gören öğrencilere yönelik bir gezi programı düzenledi.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yükseköğrenimini sürdüren 60 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen gezi programında Namık Kemal Evi, Tarihi Belediye Binası, Etnografya ve Rakoczi Müzeleri, Rumeli İskelesi gibi Süleymanpaşa’nın önemli mekânları öğrencilere gezdirildi. Yerel rehberler eşliğinde tarihi ve kültürel mekânları dolaşan öğrenciler hem farklı bir gün yaşadılar hem de Tekirdağ’ın en uzun sahil şeridine sahip ilçesi olan Süleymanpaşa’yı yakından tanıma fırsatı buldular.

Öğrencilere çay ve simit ikram edildi

Öğrenciler, Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen gezi programının tamamlanmasının ardından Süleymanpaşa Belediyesinin misafiri olarak Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı’nda çay ve simit ikramı ile ağırlandılar.

Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, öğrencilere yönelik olarak organize edilen gezi programlarının kapsamı genişletilerek devam edeceği ifade edildi.