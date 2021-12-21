“Benim Kulübüm Yeşilay” projesi öğrencilerle buluştu

Yeşilay Tekirdağ Şubesi tarafından düzenlenen "Benim Kulübüm Yeşilay" etkinliği, Süleymanpaşa Nurettin Ekmekçioğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin 24 Ekim 2017 tarihinden itibaren uygulamaya başladığı “Benim Kulübüm Yeşilay” projesi kapsamında, Türkiye geneli 51 ilden 79 Yeşilay Şubesi ve bin 800 Genç Yeşilay gönüllüsünün katılımı ile toplamda 30 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine proje etkinlikleri düzenlendi. Bu yıl Yeşilay Tekirdağ Şubesi’nin de uyguladığı proje, Namık Kemal Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu gönüllüleri tarafından Nurettin Ekmekçioğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere farklı oyunlar, çizgi filmler ve sunumlar ile teknoloji bağımlılığı, sağlıklı yaşamın önemi ve zararlı alışkanlıklar karşısında nasıl tavır sergilemeleri gerektiği aktarıldı.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, öğrencilerle Yeşilay çalışmaları hakkında sohbet ederek, interaktif oyunlar oynadığı etkinliğin sonunda, öğrenciler ve okul yönetiminden, “Bağımlılıkla mücadele” sözü aldı. Okul müdürü Şener Özben ve Yeşilay Tekirdağ Şubesi arasında temsili sözleşme imzalanması ile son bulan etkinlikle ilgili bilgi veren Şube Başkanı Zafer Soykırlı, şunları söyledi:

“Çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılıklara karşı bilinçlendirerek farkındalıklar oluşturmak bizler için çok kıymetli. Geleceğimiz olan miniklerimizin bağımlılıklara bulaşmadan, daha sağlıklı ve kendilerine daha faydalı uğraşlar ile ilgilenerek büyümelerini hedefliyoruz. Bu projemiz de, Genel Merkezimizin bu amaçlar doğrultusunda hazırlayarak hayata geçirdiği ve gelecekte 81 ilde uygulanmasının hedeflendiği çok önemli projelerden biri. İnşallah önümüzdeki etkinliklerde gönüllülerimizle beraber başka bir okulda, başka öğrencilerle buluşmaya devam edeceğiz.”