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Bıçaklı gaspçılar tutuklandı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişiyi bıçakla gasp eden 2 zanlı, polis ekiplerince yakalanıp sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Bıçaklı gaspçılar tutuklandı
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişiyi bıçakla gasp eden 2 zanlı, polis ekiplerince yakalanıp sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Muratlı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre B.V. ve M.Y. sokakta bıçakla 2 kişiyi gasp ederek olay yerinden kaçmaya çalıştı. İki şahsın gasp edildiği ihbarını alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede harekete geçti. Polis operasyonuyla bıçaklı gaspçı 2 şahıs, bıçak ve gasp ettikleri telefon ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şahıs emniyetteki sorgulamalarının ardından Tekirdağ adliyesine sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şahıs, mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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