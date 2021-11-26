banner4556

Bu denetimler de hayvan sağlığı için

banner4336

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, hayvan sağlığı için yem üretim işletmelerini denetliyor.

Bu denetimler de hayvan sağlığı için
banner3909
banner4558

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, hayvan sağlığı için yem üretim işletmelerini denetliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince işletmelerde çeşitli denetimler gerçekleştiriliyor. Gıda kontrol ekipleri, Tekirdağ il genelinde işletmelerden vatandaşın sofrasına kadar giden gıdalar ve ürünler tek tek denetlerken, bunun yanı sıra hayvan yemi işletmeleri de mercek altına alındı. Üreticilerin yem mevzuatına uygun yemlere ulaşması açısından bu denetimler hayati önem taşıyor. Denetimlerde mevzuata uymayan işletmeler uyarılırken, ceza da uygulanıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde faaliyet gösteren yem üretim işletmelerinde, yem kontrol görevlilerimiz tarafından hayvan sağlığını esas alan denetimlerimiz, hayvan yetiştiricilerimizin yem mevzuatına uygun yemlere ulaşabilmeleri için devam etmektedir” denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fabrikada yangın: Dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye...
Fabrikada yangın: Dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye...
  1. ASAYİŞ

banner4390

banner4349

banner3841