Buzlanmaya karşı tuzlu mücadele

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kış şartlarının kendini hissettirmesiyle birlikte sabah saatlerinde yaşanan don olaylarının herhangi bir olumsuzluğa sebep olmaması için trafiğin yoğun seyrettiği ana arterler ve caddelerde tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde özellikle rampa içeren ve eğimli caddelerde tuzlama çalışmalarını yerine getirerek buzlanmadan kaynaklanabilecek muhtemel kazaların önüne geçmeye çalışıyor.

Çalışmalar kapsamında 100. Yıl Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi ile Aydoğdu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Papaz Çeşme Mevkii’nde tuzlama işlemlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğün tarafından yapılan açıklamada, özellikle sabahın erken saatlerinde yollarda buzlanma meydana gelme riskinin yüksek olduğu, ifade edildi. Açıklamada, tuzlama çalışmalarının çok sayıda ekiple gerçekleştirilmesine rağmen trafiğe erken saatlerde çıkan araç sürücülerinin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.