Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın dünya ticaretindeki etkisine dikkat çekti

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, enerji sektörü başta olmak üzere mümkünse tüm üyelerin 13 Ocak 2022 tarihinde Enerji Verimliliği Finansmanı ve Sanayide Enerji Verimliliği başlıklarında düzenlenecek olan "TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği" panelini takip etmenin önemine vurgu yaptı.

Ekonomik büyümeyi iklim gündemini göz önünde tutarak gerçekleştirmek gerektiğine dikkat çeken Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yatırımcılar ve işletmelerin küresel ısınmayı sınırlandıran bir senaryo ile uyumlu faaliyet göstermeleri için teşviklerin yanında küresel çapta reformlara da ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Kozuva, bugünlerde konferanslarda ve panellerde gündeme getirilmeye başlanan Avrupa Yeşil Mutabakat projesinin önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası ekonomi ve ticaret politikalarının merkezine taşınacağına vurgu yaparak, “Bu gerçeğe şimdiden hazır olunmalıdır” hatırlatmasında bulundu.

Konuyla ilgili Çerkezköy TSO üyelerine internet sitesinden de bilgi verildiğine dikkat çeken Kozuva, dünya ticaretinin artık Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında şekillenmekte olduğunu bilerek hareket etmenin bu konuda gerekli bilgileri edinmenin her geçen gün önem kazandığına işaret etti.

Kozuva, enerji sektörü başta olmak üzere mümkün ise tüm Çerkezköy TSO üyelerinin 13 Ocak 2022 tarihinde Enerji Verimliliği Finansmanı ve Sanayide Enerji Verimliliği başlıklarında düzenlenecek olan TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Panelini takip etmenin önemine vurgu yaptı.

“Pek çok sektörü etkilemektedir”

Konuyla ilgili Çerkezköy TSO internet sitesindeki bilgide, "Sayın Üyemiz, malumları olduğu üzere, dünya ticareti Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında şekillenmektedir. Sınırda karbon vergisi düzenlemesi de öngören Mutabakat, başta enerji sektörü olmak üzere pek çok sektörü derinden etkileyecektir. Diğer yandan bahse konu doküman çerçevesinde; binalar, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar gibi pek çok alanda sürdürülebilir politikalar oluşturulması ve yeni teşvik düzenlemeleri getirilmesi planlanmaktadır. Birliğimiz (TOBB), yeşil mutabakat sürecini yakından takip etmekte, sektörel görüşlerin kamu ile paylaşılması, sanayinin bilgilendirilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi başta olmak üzere çeşitli faaliyetlerle sürece katkı sağlamaktadır. Yeşil dönüşümle birlikte, enerji verimliliğine yönelik çalışmaların daha fazla önem kazandığı bu dönemde Birliğimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nda özel sektörü temsilen yer alan Birliğimiz, Enerji Verimliliği Haftasında "TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli" düzenlenmektedir. 13 Ocak 2022 tarihinde Enerji Verimliliği Finansmanı ve Sanayide Enerji Verimliliği başlıklarında 2 oturum olarak düzenlenecek etkinliğin bağlantı linki ve etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi ekte takdim edilmektedir. https://www.cerkezkoytso.org.tr/haber-3295.html” ifadelerine yer verildi.