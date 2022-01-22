Çerkezköy’de “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” semineri

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı semineri düzenlendi.

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Serkan Ercan ile KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş’ın katılımlarıyla gerçekleşen seminerde oda üyelerine KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı hakkında bilgi verildi. KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, programın amacının Covid-19 salgınından etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelerin (MKİ) faaliyetlerini sürdürmeleri, istihdam seviyelerini muhafaza etmeleri ve yeni istihdam oluşturmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Desteğe başvuru yapacak olan işletmelerin 2 bileşenle değerlendirildiğini söyleyen Karataş, Bileşen 1’de imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge ve bazı hizmet-ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren, 2019’da en az 75 bin TL gelir hacmine ulaşmış mikro ve küçük işletmeler olduğunu, Bileşen 2’den ise aynı sektörlerde 2017 ve sonrasında kurulan mikro ve küçük ölçekli yenilikçi genç işletmelerin yararlanabileceğini dile getirdi. Program detaylarından bahseden Karataş, "Bu bileşenin yararlanıcılarının teknolojik faaliyet giderleri de uygun gider türlerinden sayılacaktır. Destek türü; destek işletme sermayesi niteliğinde faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek olarak ödenecektir. Destek üst limiti mikro işletmeler için 100 bin TL, azami 2 personel, küçük işletmeler için destek üst limiti 100 bin TL, azami 5 personel olacak. MKİ sahibinin kadın olması veya yeni istihdam edilecek personelin kadın olması gerekiyor. Personel başına ilave 10 bin TL destek verilecek" dedi.

Çerkezköy TSO’da gerçekleşen Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı kapsamında personel giderleri, işyeri kirası, düzenli işletim giderleri, malzeme giderleri ve teknolojik faaliyet giderlerinin desteklendiğini söyleyen Karataş, seminerin devamında katılımcıların sorularını yanıtlayarak programı sonlandırdı.