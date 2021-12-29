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Çocuk Akademisi öğrencileri buz pateni ile tanıştı

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Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi, uzman eğitmenler eşliğinde Süleymanpaşa Belediyesi Buz Sporları Merkezi’nde buz pateni ile tanıştı. Öğrenciler eğitmenler eşliğinde ve koruyucu kıyafetlerle buz pistine çıkarak paten yapmanın keyfini yaşadı.

Çocuk Akademisi öğrencileri buz pateni ile tanıştı
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Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi, uzman eğitmenler eşliğinde Süleymanpaşa Belediyesi Buz Sporları Merkezi’nde buz pateni ile tanıştı. Öğrenciler eğitmenler eşliğinde ve koruyucu kıyafetlerle buz pistine çıkarak paten yapmanın keyfini yaşadı.

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Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, etkinliği ziyaret ederek buz pistine çıktı ve 3-6 yaş arasındaki öğrencilerin heyecanını paylaştı. Çınar, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından buz sporlarının tanıtımı için ilçe genelindeki tüm ilkokullarda bu etkinliği gerçekleştirdiklerini, belediye bünyesinde hizmet veren Çocuk Akademisinde okul öncesi eğitim alan minikleri de bu sporla tanıştırmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

19 öğrencinin yararlandığı etkinlik sonrası tüm miniklere katılım madalyası takdim edilirken aileler de çocuklarını buz üzerinde yeteneklerini sergilerken izleme şansı buldu. Yaklaşık bir saat süren etkinlikte çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerinden okundu.

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