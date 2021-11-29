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Çorlu Muhtarlar Derneği’nin yeni yönetimi Vali Yıldırım ile bir araya geldi

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Çorlu Muhtarlar Derneği’nin Ahmet Arcan başkanlığındaki yeni yönetimi Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

Çorlu Muhtarlar Derneği’nin yeni yönetimi Vali Yıldırım ile bir araya geldi
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Çorlu Muhtarlar Derneği’nin Ahmet Arcan başkanlığındaki yeni yönetimi Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

Çorlu Muhtarlar Derneği’nin geçtiğimiz ay yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Arcan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret ederek derneğin çalışmaları ve mahallelerin durumu konusunda bilgiler aktardılar.

Vali Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Arcan’a yeni görevinde başarılar diledi.

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