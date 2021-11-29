Çorlu’da Bilim Fuarı düzenlendi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan ilçenin en köklü okullarından biri olan Çorlu Lisesi’nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı tarafından gerçekleştirildi.

Çorlu Lisesi 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından fuarda sergilenen projeler tek tek gezildi ve öğrencilerle sohbet edilerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi alındı.

18 danışman öğretmen ve 80 görevli öğrenci ile hazırlanan 17 projeden oluşan bilim fuarı açılışına Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul ve kurum müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.