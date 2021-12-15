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Çorlu’da kütüphanesiz okul kalmayacak

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ kapsamında Havuzlar Ortaokulu, Vali Şenol Engin İlkokulu, Fevzi Çakmak İlkokulu ve Melahat Kozar İlkokulu’nda kütüphane kurulumları tamamlandı.

Çorlu’da kütüphanesiz okul kalmayacak
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ kapsamında Havuzlar Ortaokulu, Vali Şenol Engin İlkokulu, Fevzi Çakmak İlkokulu ve Melahat Kozar İlkokulu’nda kütüphane kurulumları tamamlandı.

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Konuya ilişkin olarak Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi ile okullarımızın kütüphane ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar başlatılmış ve ilçemiz okullarından Havuzlar Ortaokulu, Vali Şenol Engin İlkokulu, Fevzi Çakmak İlkokulu ve Melahat Kozar İlkokulu’nda kütüphane kurulumları tamamlanmıştır” denildi.

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