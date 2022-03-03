banner4556

Çorlu’da motosikletli kurye kazası: 1 yaralı

banner4664

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletli kurye kaza sonucu yaralandı.

Çorlu’da motosikletli kurye kazası: 1 yaralı
banner4583
banner4336

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletli kurye kaza sonucu yaralandı.

Kaza, Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzeri General Basri Saran Stadyumu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alipaşa Caddesi istikametine seyreden Ahmet B. (17) yönetimindeki 59 ADU 974 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi. Kazada yaralanan paket servis elemanı motosikletli kurye yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı çocuk tedavi altına alındı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sahte parayla alışveriş yapan şüpheliler polise...
Sahte parayla alışveriş yapan şüpheliler polise...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666