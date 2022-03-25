Çorlulu muhtarlardan hatıra ormanı

Çorlu Muhtarlar Derneği tarafından ilçede daha önce muhtarlık yapmış ve halen muhtarlık görevini sürdüren tüm muhtarlar adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Engin Türk, Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Arcan ve dernek yöneticisi muhtarlar ile mahalle muhtarlarının katılımıyla Çorlu’da Bülent Ecevit Bulvarı’nın Rumeli Mahallesi kesimindeki alanda muhtarlar adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Programa katılan tüm protokol üyelerine ve dernek yöneticisi muhtarlar ile tüm mahalle muhtarlarına teşekkür eden Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Arcan, “Muhtarlar Hatıra Ormanı oluşturmak için düzenlediğimiz ağaçlandırma etkinliğine katılan, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya, daha temiz bir çevre bırakma adına atılan adıma katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bugün toprakla buluşan fidanlarımız yarın yetişkin birer ağaç olacaklar ve insanlar gölgesinden istifade edecek” diye konuştu.