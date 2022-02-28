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Çorlulu öğrenciler Galatasaray maçını stadyumdan izledi

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Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin Çorlu’da eğitim-öğretim veren okullarla ortaklaşa olarak hayata geçirdiği proje kapsamında Çorlu’dan 20 öğrenci Galatasaray ile Çaykur Rizespor takımları arasında oynanan maçı stadyumda izledi.

Çorlulu öğrenciler Galatasaray maçını stadyumdan izledi
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Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin Çorlu’da eğitim-öğretim veren okullarla ortaklaşa olarak hayata geçirdiği proje kapsamında Çorlu’dan 20 öğrenci Galatasaray ile Çaykur Rizespor takımları arasında oynanan maçı stadyumda izledi.

Daha önce Fenerbahçeli öğrencileri Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda konuk eden Çorlu Kaymakamlığı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu kez de Çorlu’da eğitim öğretim veren kurumlardan olan Çorlu Lisesi ile Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi’nden derslerinde başarılı toplam 20 öğrenciyi Nef Stadyumu’nda konuk ederek Galatasaray ile Çaykur Rizespor takımları arasında oynanan maçı izleme imkanı sundu. Doğu Alt Tribününde 3 öğretmen ve 2 polis refakatinde maçı izleyen öğrenciler daha sonra Çorlu’ya döndü.

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Çorlu Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yer alan Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’nce benzer uygulama ve organizasyonlara devam edeceğini bildirdi.

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