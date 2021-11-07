Çorluspor 1947 profesyonel liglere dönmeye kararlı

Bir süredir uzak kaldığı profesyonel liglere dönmeye kararlı olan Çorluspor 1947 kadrosunu profesyonel liglerde boy göstermiş kariyerli isimlerle güçlendirmeyi sürdürüyor.

Sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Çorluspor 1947 transferde hız kesmiyor. Kadrosunu genç ve yetenekli isimlerle genişletmeye devam eden Çorluspor 1947 son olarak 3. Lig’de pek çok kulüpte forma giymiş 1.90’lık santrafor Ziya İnday ile anlaşma sağladı.

3.lig’de 170 maçta 40, BAL Liginde 55 maçta 27 golü bulunan santraforun Türkiye Kupası’nda da 3 golü bulunuyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çorluspor 1947 kulüp başkanı Yusuf Gümüş sezon öncesi çalışmalarını hızla sürdürdüklerini dile getirerek, "3. Lig tecrübesi bulunan Ziya İnday ile anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Teknik ekibimiz ve yönetimimizle birlikte futbolcu transferlerimiz noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflerimiz doğrultusunda taraftarlarımızın da gönlünde yer edecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan bütün transferlerin camiamıza ve büyük Çorluspor 1947 taraftarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.