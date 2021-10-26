Değirmenaltı Mahallesi esnafına fahiş fiyat denetimi yapıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Değirmenaltı Mahallesinde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Ülke genelinde devam eden fahiş fiyat denetimleri doğrultusunda, Tekirdağ Ticaret Müdürlüğü ile iş birliği içinde düzenli olarak denetimler gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesindeki kafeteryalar, gıda işletmeleri ve esnafa yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Öğrenci nüfusu arttı, fırsatçılara geçit yok

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte öğrenci nüfusu patlama yaşayan Değirmenaltı Mahallesinde faaliyet gösteren işletmelerde fiyatları denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eksiklik tespit ettikleri işletmelere uyarılarda bulunarak mevzuat hakkında bilgilendirmede bulundular. Tekirdağ Ticaret Müdürlüğü uzmanlarının da eşlik ettiği denetimlerin, Türkiye’nin dört bir yanından gelerek kısıtlı bütçelerle eğitim hayatlarını sürdürmeye çalışan öğrenciler üzerinden haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesini sağlamak olduğu ifade edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, fahiş fiyat denetimlerinin ilçe genelinde artarak devam edeceği, işletmelerin fiyatlandırma konusunda hassasiyet göstermelerinin önem arz ettiği, aksi durumlarda çeşitli yaptırımlarla karşılaşılabileceği belirtildi.