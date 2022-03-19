‘Ecdada Saygı’ için pedal çevirdiler

Süleymanpaşa Belediyesi ‘Ecdada Saygı’ organizasyonu kapsamında İstanbul’dan Çanakkale’ye giden bisikletçileri misafir etti.

‘Ecdada Saygı’ organizasyonu kapsamında İstanbul’dan Çanakkale’ye uzanan 350 kilometrelik güzergah boyunca pedal çevirmek için sabah saatlerinde Üsküdar’dan yola çıkan İstanbul Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü bisikletçileri, olumsuz hava koşullarıyla karşılaşınca Süleymanpaşa Belediyesi’nin misafiri oldu.

Akşam saatlerinde Süleymanpaşa’ya ulaşan bisikletçileri karşılayan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri sporculara Süleymanpaşa’yı gezdirerek sıcak çorba ikramında bulundu.

350 kilometre pedal çevirerek Çanakkale’ye ulaşacaklar

Gerçekleştirdikleri bisiklet turuyla ilgili konuşan Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü Başkanı Erdeniz Saraç, “Bizler İstanbul Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü olarak Çanakkale Zaferimizi kutlamak, ecdadımıza saygımızı göstermek ve bu uğurda şehit olan atalarımızı anmak üzere İstanbul’dan yola çıktık. 28 bisikletçi 350 kilometre pedal çevirerek Çanakkale’ye ulaşacak. 3 gün boyunca zorlu hava koşullarına rağmen yılmayıp turumuzu tamamlayacağız. Turumuzun son gününde Çanakkale’ye ulaşıp tüm şehit mezarlarımızı ziyaret edeceğiz” dedi.

Tüm zorluklar tebessüme döndü

Turun İstanbul - Tekirdağ parkuru ile açıklamalarına devam eden İstanbul Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü Başkanı Erdeniz Saraç, “Sabah İstanbul’dan hareket ederken lapa lapa kar yağıyordu. Ancak buraya geldiğimizde bizleri karşılayan Süleymanpaşa Belediyesi sayesinde yaşadığımız tüm zorluklar yüzümüzde tebessüme döndü. Bu akşam Süleymanpaşa Belediyesi’nin misafiri olarak burada kalacağız. Biraz dinlenip şehrinizi de gezeceğiz. Bizleri misafir ederek destek olan Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel’e çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Geceyi Süleymanpaşa’da geçiren ekip sabah saatlerinde edilen kahvaltının ardından Çanakkale’ye doğru pedal çevirerek tura devam etti.