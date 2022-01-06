banner4556

Eğitime hayırsever desteği

banner4336

Tekirdağ’da hayırsever bir ailenin okula yaptırdığı laboratuvar törenle kullanıma açıldı.

Eğitime hayırsever desteği
banner4583

Tekirdağ’da hayırsever bir ailenin okula yaptırdığı laboratuvar törenle kullanıma açıldı.

banner4575

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Aşağısevindikli Mahallesi’ndeki Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu’na ‘Ramadan Bingül’ anısına hayırsever aile tarafından fen laboratuvarı kazandırıldı. Muratlı Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu Müdürü Arzu Kara ve hayırsever aile tarafından açılış kurdelesi kesilirken, ardından laboratuvar gezildi. Tam donanımlı laboratuvarın öğrencilerin kullanımına sunulmasını sağlayan hayırsever aileye teşekkür plaketi takdim edildi.

Törende konuşan Muratlı Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol ise, okulun değişim sürecindeki kahramanlarına tek tek teşekkür ederek, “Hayırseverimizle köy okulumuza bir fen laboratuvarı kazandırdık. Okul idarecilerine, öğretmenlerine ve hayırseverimize teşekkür ediyoruz” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İnegöl Eren ile duygulandı; “İyi ki Varsın...
İnegöl Eren ile duygulandı; “İyi ki Varsın...
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321