Eğitime hayırsever desteği

Tekirdağ’da hayırsever bir ailenin okula yaptırdığı laboratuvar törenle kullanıma açıldı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Aşağısevindikli Mahallesi’ndeki Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu’na ‘Ramadan Bingül’ anısına hayırsever aile tarafından fen laboratuvarı kazandırıldı. Muratlı Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu Müdürü Arzu Kara ve hayırsever aile tarafından açılış kurdelesi kesilirken, ardından laboratuvar gezildi. Tam donanımlı laboratuvarın öğrencilerin kullanımına sunulmasını sağlayan hayırsever aileye teşekkür plaketi takdim edildi.

Törende konuşan Muratlı Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol ise, okulun değişim sürecindeki kahramanlarına tek tek teşekkür ederek, “Hayırseverimizle köy okulumuza bir fen laboratuvarı kazandırdık. Okul idarecilerine, öğretmenlerine ve hayırseverimize teşekkür ediyoruz” dedi.