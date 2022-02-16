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Ergene Kapalı Spor Salonu’nun yapımına başlandı

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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yapım çalışmalarına başlanan yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı tenis kortu ve yapım çalışması tamamlanarak geçici kabulü yapılan gençlik merkezinin yanına bir de kapalı spor salonu yapılacak.

Ergene Kapalı Spor Salonu’nun yapımına başlandı
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yapım çalışmalarına başlanan yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı tenis kortu ve yapım çalışması tamamlanarak geçici kabulü yapılan gençlik merkezinin yanına bir de kapalı spor salonu yapılacak.

Sağlık Mahallesi 1989 nolu parselde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı kort ve geçici kabulü yapılan Gençlik Merkez’nin yanındaki alana kapalı spor salonunun temel yalıtımı yapılarak betonu atıldı.

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Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, inşaat alanını gezerek incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı’dan bilgiler alan Kaymakam Taşçı, Ergene’ye kazandırılacak olan Kapalı Spor Salonunun ihale bedelinin 10 milyon 300 bin TL olduğunu ve 1 yılda bitirilmesinin ön görüldüğünü kaydetti.

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