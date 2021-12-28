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Ergene Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası başladı

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Ergene Kaymakamlığı’nca organize edilen ve ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile organize sanayi bölgesindeki firmaların katılımıyla gerçekleştirilen voleybol turnuvası başladı.

Ergene Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası başladı

Ergene Kaymakamlığı’nca organize edilen ve ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile organize sanayi bölgesindeki firmaların katılımıyla gerçekleştirilen voleybol turnuvası başladı.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’nın servis atışıyla başlayan turnuvada ilk maç Ergene Belediyesi Spor Salonu’nda Ergene İlçe Tarım Müdürlüğü ile Öztek Tekstil firması takımları arasında oynandı.

İlk maçı 3-1’lik skorla Ergene İlçe Tarım Müdürlüğü kazanırken günün ikinci maçında da Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Velbis takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Velbis takımı 3-0’lık skorla kazanmayı başardı.

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Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

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