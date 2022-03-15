Ergene’de 12 Mart İstiklal Marşı’mızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı

İstiklal Marşının Kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla Ergene’de tören düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen program Ergene’de eğitim - öğretim veren kurumlar arasında yer alan Benek Koleji’nin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanvekili Ali Cengiz Yürük, Ergene Garnizon Komutanı Ergene Garnizon Komutanı Topçu Albay İlkay Günay, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, Ergene İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Yüksel Baydarlı, Mehmet Cebeci, daire müdürleri, birim amirleri, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ile ilgili olarak sunumun da yapıldığı programda İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili piyes ve İstiklal Marşı Oratoryosu da sahnelendi.

Benek Koleji Müzik Kulübü’nün hazırladığı 12 Mart şarkısının da seslendirildiği program ilk ve orta dereceli okullar arası düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.