Ergene’de spor yatırımları

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde spor tesislerinin yapımı sürüyor.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve beraberindeki heyet, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ergene’de yapılan yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar konusunda bilgiler veren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, “Ergene ilçemize Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan pek çok yatırım mevcut. Kimi açık kimi de kapalı tesis olarak yapılıyor. Açık tesisler Sağlık Mahallesi Başöğretmen Ortaokulu bahçesine halı saha, İstiklal İlkokulu bahçesine çok amaçlı saha, Cumhuriyet Mahallesi Ergene İlkokulu bahçesine halı saha, aynı mahallede bulunan park alanına çok amaçlı spor sahasının yapımı tamamlandı. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Kapalı tesisler olarak da Sağlık Mahallesi’nde gençlik merkezi, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, kapalı kort ve çevre düzenlemesiyle birlikte kompleks olarak yapılması planlandı. Gençlik merkezi binası ise tamamlandı ve geçici kabul aşamasına geldi” dedi.

Ergene Gençlik Merkezi ile ilgili de bilgiler veren Doğramacı, “Gençlik merkezimizin içerisinde 5 derslik, 1 konferans salonu, 1 yönetim odası, 1 eğitmen odası, 1 teknik oda yapıldı. Burada konferans, sergiler, tiyatro, satranç, resim, akıl ve zeka oyunları, bilgisayar, matematik, İngilizce gibi ücretsiz kurslar ve gençlerin ilgilerine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı kortun temel betonu atıldı. Bu tesislerin yanına 500 kişilik kapalı spor salonu yapımı için gerekli çalışmalar tamamlandı. Tesisler tamamlandığında spor kompleksi olarak hizmet verecek” diye konuştu.