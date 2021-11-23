Ergene’ye bir Z Kütüphane daha

Ergene’de eğitim-öğretim veren kurumlar arasında bulunan B.B. Cumhuriyet İlkokulu’nun donatımı geçtiğimiz yıl yapılan ancak pandemi sürecinden ötürü açılışı ertelenen Z Kütüphane düzenlenen törenle resmen açıldı.

Açılış kurdelesini Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nayır ve Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı’nın kestiği Z-Kütüphane’de 5 bilgisayar, 1 yazıcı, 3 aktivite masası, 3 akıl ve zeka oyunu, 2 satranç masası ve bin 126 adet kitap öğrencilerimizin kullanımına sunuldu.