Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde denetim görevlilerinden oluşan ekipler, fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit vermiyor.

Muratlı İlçe Tarım Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü görevlilerinden oluşan toplam 7 kişilik denetleme ekibi, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla ilçedeki 17 büyük hipermarket zincirine denetim gerçekleştirdi. Büyük marketlerdeki ürünlerde fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk, depo ve raf kontrolleri ile aşırı fiyat ve spekülatif hareketlerin önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğine dikkat çekildi.

İlçe genelindeki ilk denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.