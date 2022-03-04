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Fatih Caddesi’nde sıkı denetim

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden Çerkezköy yoluna bağlanan caddede araçların taşlanması üzerine polis tarafından denetimler sıklaştırıldı.

Fatih Caddesi’nde sıkı denetim
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden Çerkezköy yoluna bağlanan caddede araçların taşlanması üzerine polis tarafından denetimler sıklaştırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi’nde işçileri taşıyan bir minibüs küçük yaştaki çocuklar tarafından taşlanmış ve minibüsteki 1 yolcu yaralanmıştı. Olayın öncesinde ve sonrasında da birçok araç taşlanarak zarar görmüştü. Vatandaşların mağduriyeti üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yol güzergahında sıkı tedbirler alındı. Çevik kuvvet, devriye ve karakol ekipleri, servis minibüslerinin geçiş noktalarında şüpheli şahıslara yönelik kontrollerde bulunuyor.

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