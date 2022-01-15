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Geleneksel 3 Bant Bilardo Turnuvası’nın kazananı belli oldu

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bu yıl 15’ncisi düzenlenen Geleneksel 3 Bant Bilardo Turnuvası’nın kazanını belli oldu.

Geleneksel 3 Bant Bilardo Turnuvası’nın kazananı belli oldu
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bu yıl 15’ncisi düzenlenen Geleneksel 3 Bant Bilardo Turnuvası’nın kazanını belli oldu.

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Malkara ilçesinde her yıl düzenlenen bu yılda 15’ncisi düzenlenen bilardo turnuvasını Serkan Tezel kazandı. 44 kişinin katıldığı turnuvaya ilgi büyüktü. Bir ay önce başlayan turnuvanın bu yıl kazananı Serkan Tezel, çeyrek altın ödülünü Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’un elinden aldı. Turnuvada ikinci olan Salih Uzan ise altın kaplama saat hediye edildi. Üçüncü’ye ise 500 TL’lik gıda paketi verildi.

Özel bir bilardo kafede turnuvayı düzenleyen Hakan Gül ise, "Geleneksel 3 Bant Bilardo turnuvamızın bu yıl 15’ncisini gerçekleştirdik. Turnuvamıza bu yılda güzel bir katılım oldu. Önümüzdeki yıllarda da turnuvamız devam edecektir. Tüm katılımcı arkadaşlara ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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