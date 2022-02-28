Genç kız hap içerek intihara teşebbüs etti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan intihara teşebbüs vakasında genç kız hastanelik oldu.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde ikametinde 3 farklı ilaç kutusundan toplam 70 adet hapı içen 23 yaşındaki S.A., intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci bulanık olan genç kız, ilaç zehirlenmesi gerekçesiyle Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan S.A., ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Genç kızın sağlık durumu ciddiyetini korurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.