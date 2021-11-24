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Gıda denetim timleri işbaşında

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Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince işletmeden vatandaşın sofrasına kadar giden gıdalar tek tek kontrol ediliyor.

Gıda denetim timleri işbaşında
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Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince işletmeden vatandaşın sofrasına kadar giden gıdalar tek tek kontrol ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda kontrol ekiplerince işletmelerde çeşitli denetimler gerçekleştiriliyor. Gıda kontrol ekipleri, Tekirdağ il genelinde işletmelerden vatandaşın sofrasına kadar giden gıdalar ve ürünler tek tek denetleniyor. Vatandaşın sağlıklı gıdalardan faydalanması ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi açısında gıda kontrol ekiplerinin denetimleri hayati önem taşıyor. Denetimlerde mevzuata uymayan işletmeler uyarılırken, cezalar kadar varan işlemler uygulanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “İlimize bağlı gıda üretim işletmelerinde, gıda kontrol görevlisi arkadaşlarımız tarafından tüketicilerimizin mevzuata uygun ve sağlıklı ürüne ulaşabilmeleri için denetimlerimiz devam etmekte. Denetimler, Baharat Paketleme İşletmeleri ve Hazır Yemek İşletmeleri denetimleri ile devam ediyor” denildi.

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